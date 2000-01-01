Ушатова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушатова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Ушатов Михаил

Мать: Ушатова Ефросинья

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