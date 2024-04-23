Фёдор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Дети
Ларина Аграфена ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Аграфена Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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