Фёдор
мужской, родился Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Дети
Ларина Аграфена ФёдоровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Аграфена Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно