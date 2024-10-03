Ермишов Алексей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 08.11.1871 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермишов Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1845 ст.
Дочь: (Ермишова) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Ермишова Акилина Филиппова
Кременки, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1851 ст.
Сын: Ермишов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Ермишова Акилина Филиппова
Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 08.11.1871 ст.