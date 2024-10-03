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Ермишов Алексей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 08.11.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермишов Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермишова Акилина Филиппова

Рождение ребёнка
17.08.1845 ст.

Дочь: (Ермишова) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Ермишова Акилина Филиппова

Кременки, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1851 ст.

Сын: Ермишов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Ермишова Акилина Филиппова

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 08.11.1871 ст.

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