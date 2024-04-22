Ледик Елизавета Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛедик Елизавета Егоровна

Ледик Елизавета Егоровна

avatar

Место рождения

Елгава, Jelgava

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1893 г.р.
Скрыто настройками приватности
1907 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ледик Фёдор Давидович

Отец ребёнка: Ледик Давид Генрихович

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ледик Давид Генрихович

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ледик Иван Давидович

Отец ребёнка: Ледик Давид Генрихович

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close