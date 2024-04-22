Ледик Елизавета Егоровна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Ледик Давид Генрихович
Рождение ребёнка
1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ледик Давид Генрихович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ледик Иван Давидович
Отец ребёнка: Ледик Давид Генрихович
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно