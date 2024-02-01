Константинов (Осипов) Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Константинова Анисия Павловна
Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева
Сын: Константинов Николай Павлович
Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева
Сын: Константинов Иоанн Павлович
Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева
Дочь: Константинова Мария Павловна
Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева
Сын: Константинов Афанасий Павлович
Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева
Дочь: Константинова Анна Павловна
Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева
Дочь: Константинова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева
Сын: Константинов Василий Павлович
Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева
Сын: Константинов Стефан Павлович
Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева
Сын: Константинов Пётр Павлович
Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева
Дочь: Константинова Мария Павловна
Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева
Сын: Константинов Георгий Павлович
Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева
Сын: Константинов Семён Павлович
Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева
Сын: Константинов Александр Павлович
Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева