Константинов (Осипов) Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов (Осипов) Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1864

Жена: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1864

Дочь: Константинова Анисия Павловна

Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева

Рождение ребёнка
04.12.1865

Сын: Константинов Николай Павлович

Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева

Рождение ребёнка
19.09.1867

Сын: Константинов Иоанн Павлович

Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева

Рождение ребёнка
01.11.1871

Дочь: Константинова Мария Павловна

Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева

Рождение ребёнка
19.01.1874

Сын: Константинов Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева

Рождение ребёнка
26.07.1875

Дочь: Константинова Анна Павловна

Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева

Рождение ребёнка
22.02.1878

Дочь: Константинова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева

Рождение ребёнка
22.02.1878

Сын: Константинов Василий Павлович

Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева

Рождение ребёнка
13.07.1879

Сын: Константинов Стефан Павлович

Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева

Рождение ребёнка
17.12.1880

Сын: Константинов Пётр Павлович

Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева

Рождение ребёнка
10.06.1882

Дочь: Константинова Мария Павловна

Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева

Рождение ребёнка
05.04.1884

Сын: Константинов Георгий Павлович

Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева

Рождение ребёнка
05.04.1884

Сын: Константинов Семён Павлович

Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева

Рождение ребёнка
28.06.1885

Сын: Константинов Александр Павлович

Мать ребёнка: Константинова Анисия Николаева

Смерть
Неизвестно
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