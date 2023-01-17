Журбина Татьяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журбина Татьяна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Журбин Михаил Карпович

Отец ребёнка: Журбин Карп Николаевич

Марково, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.08.1929

Дочь: Кухаренко Анна Карповна

Отец ребёнка: Журбин Карп Николаевич

Марково, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журбин Николай Карпович

Отец ребёнка: Журбин Карп Николаевич

Марково, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журбин Георгий Карпович

Отец ребёнка: Журбин Карп Николаевич

Смерть
Неизвестно
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