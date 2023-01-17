Журбина Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Журбин Карп Николаевич
Рождение ребёнка
03.08.1929
Дочь: Кухаренко Анна Карповна
Отец ребёнка: Журбин Карп Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Журбин Карп Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Журбин Карп Николаевич
Смерть
Неизвестно