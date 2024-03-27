Горовацкая (Морген) Рахиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовацкая (Морген) Рахиль

Место рождения

г. Киренск

Дата рождения

1894

Дата смерти

21.05.1943

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Морген Алексей (Липман)

Мать: Морген (Черток) Либа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горовацкий Алексей Лев

Отец ребёнка: Горовацкий Наум

Бракосочетание
04.07.1904

Муж: Горовацкий Наум

Рождение ребёнка
10.06.1905

Дочь: Майнбург (Горовацкая) Любовь

Отец ребёнка: Горовацкий Наум

Рождение ребёнка
Между 1906 и 1907

Сын: Горовацкий Алексей

Отец ребёнка: Горовацкий Наум

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Горовацкая) Фира (Эсфирь)

Отец ребёнка: Горовацкий Наум

Рождение ребёнка
25.07.1910

Сын: Горовацкий Самуил

Отец ребёнка: Горовацкий Наум

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Иванова (Горовацкая) Раиса

Отец ребёнка: Горовацкий Наум

Рождение ребёнка
1915

Сын: Горовацкий Лев

Отец ребёнка: Горовацкий Наум

Смерть
21.05.1943
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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