Горовацкая (Морген) Рахиль
Место рожденияг. Киренск
Дата рождения1894
Дата смерти21.05.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Морген Алексей (Липман)
Мать: Морген (Черток) Либа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горовацкий Наум
Бракосочетание
04.07.1904
Муж: Горовацкий Наум
Рождение ребёнка
10.06.1905
Дочь: Майнбург (Горовацкая) Любовь
Отец ребёнка: Горовацкий Наум
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1907
Сын: Горовацкий Алексей
Отец ребёнка: Горовацкий Наум
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Горовацкая) Фира (Эсфирь)
Отец ребёнка: Горовацкий Наум
Рождение ребёнка
25.07.1910
Сын: Горовацкий Самуил
Отец ребёнка: Горовацкий Наум
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Иванова (Горовацкая) Раиса
Отец ребёнка: Горовацкий Наум
Рождение ребёнка
1915
Сын: Горовацкий Лев
Отец ребёнка: Горовацкий Наум
Смерть
21.05.1943
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно