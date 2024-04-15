Щербакова Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
12.10.1874 ст.
Сын: Щербаков Назар Григорьевич
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Саввич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-L?i=702&cc=3511744
Восприемник
21.10.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Антоновна Пархоменко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно