Бреус Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бреус Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1936

Дата смерти

23.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1960

Дочь: Красноперова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Медведев Виктор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Медведев Виктор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Медведев Виктор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Анна Викторовна

Отец ребёнка: Медведев Виктор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Медведев Виктор Константинович

Смерть
23.04.2015
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