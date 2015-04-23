Бреус Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1936
Дата смерти23.04.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.1960
Дочь: Красноперова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Медведев Виктор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Елена Викторовна
Отец ребёнка: Медведев Виктор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Медведев Виктор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Анна Викторовна
Отец ребёнка: Медведев Виктор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Медведев Виктор Константинович
Смерть
23.04.2015