(Манюхина) А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Манюхина) А

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Манюхин Макар

Отец ребёнка: Манюхин Филат

Рождение ребёнка
1816

Сын: Манюхин Вукол

Отец ребёнка: Манюхин Филат

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Акулина Филатовна

Отец ребёнка: Манюхин Филат

Рождение ребёнка
1830

Сын: Манюхин Николай

Отец ребёнка: Манюхин Филат

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манюхин Филат

Смерть
Неизвестно
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