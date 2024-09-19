Болотов Александр Иванович
Место рожденияУрюпинск
Дата рождения30.04.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1952
Отец: Болотов Иван Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно