Болотов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотов Александр Иванович

Место рождения

Урюпинск

Дата рождения

30.04.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1952

Отец: Болотов Иван Тарасович

Мать: Болотова Мария Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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