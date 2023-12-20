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Пономарев Иван Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарев Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Филипп Иванович

Мать ребёнка: Пономарева (Неудакина) Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Феоктист Иванович

Мать ребёнка: Пономарева (Неудакина) Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
26.01.1869

Сын: Пономарев Ксенофонт Иванович

Мать ребёнка: Пономарева (Неудакина) Евдокия Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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