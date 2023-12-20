Пономарев Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономарев Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Филипп Иванович
Мать ребёнка: Пономарева (Неудакина) Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Феоктист Иванович
Мать ребёнка: Пономарева (Неудакина) Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
26.01.1869
Сын: Пономарев Ксенофонт Иванович
Мать ребёнка: Пономарева (Неудакина) Евдокия Прокопьевна
Смерть
Неизвестно