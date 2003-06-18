Черкасский Борис Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркасский Борис Андреевич

Черкасский Борис Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Андрей

Мать: Черкасская Фрида Моисеевна

Упоминание
Неизвестно
Обе жены крупнее чем он
Упоминание
Неизвестно
Заядлый филателист
Упоминание
Неизвестно
Всегда сфотоапаратом! Так что в семье сохранилось на фото много памятных маментов благодаря ему!
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкасская Надежда Демьяновна (Из Беларусии) 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасская Надежда Андреевна

Бракосочетание
1946

Жена: Черкасская Надежда Демьяновна (Из Беларусии) 1 Жена

Рождение ребёнка
20.07.1947

Сын: Черкасский Александр Борисович

Мать ребёнка: Черкасская Надежда Демьяновна (Из Беларусии) 1 Жена

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.06.2003
Станция Сортаково Нижегородская область. Там у него сад. Возвращался из сада, садился на электричку и упал в яму между платформой и электричкой

Мы используем куки для улучшения работы сайта.