Черкасский Борис Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.06.2003
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Андрей
Упоминание
Неизвестно
Обе жены крупнее чем он
Упоминание
Неизвестно
Заядлый филателист
Упоминание
Неизвестно
Всегда сфотоапаратом! Так что в семье сохранилось на фото много памятных маментов благодаря ему!
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкасская Надежда Демьяновна (Из Беларусии) 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
20.07.1947
Сын: Черкасский Александр Борисович
Мать ребёнка: Черкасская Надежда Демьяновна (Из Беларусии) 1 Жена
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.06.2003
Станция Сортаково Нижегородская область. Там у него сад. Возвращался из сада, садился на электричку и упал в яму между платформой и электричкой