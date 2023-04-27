Наташина (Лосева) Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1925
Дата смерти01.09.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1925
Рождение ребёнка
?.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александров Георгий Степанович
Рождение ребёнка
13.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александров Георгий Степанович
Смерть
01.09.1990
Причина смерти: Инсульт