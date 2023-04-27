Наташина (Лосева) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наташина (Лосева) Клавдия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1925

Дата смерти

01.09.1990

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1925

Отец: Лосев Алексей Григорьевич

Мать: Лосева (Герасимова) Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
?.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Георгий Степанович

Рождение ребёнка
13.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Георгий Степанович

Смерть
01.09.1990
Причина смерти: Инсульт

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