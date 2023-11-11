Федотов Анатолий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1953
Дата смерти11.11.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1953
Рождение ребёнка
23.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.11.2023