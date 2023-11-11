Федотов Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Анатолий Дмитриевич

Федотов Анатолий Дмитриевич

Место рождения

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

08.07.1953

Дата смерти

11.11.2023

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1953

Отец: Федотов Дмитрий Андреевич

Мать: Федотова Лидия Сергеевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.11.2023
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close