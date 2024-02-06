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Смирнов Григорий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Павла Григорьевна

Мать ребёнка: Смирнова Фекла Андреевна

Рождение ребёнка
25.10.1856

Сын: Смирнов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Смирнова Фекла Андреевна

Рождение ребёнка
14.11.1859

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Смирнова Фекла Андреевна

Смерть
Неизвестно
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