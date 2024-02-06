Смирнов Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Александр
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Павла Григорьевна
Мать ребёнка: Смирнова Фекла Андреевна
Рождение ребёнка
25.10.1856
Сын: Смирнов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Смирнова Фекла Андреевна
Рождение ребёнка
14.11.1859
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Смирнова Фекла Андреевна
Смерть
Неизвестно