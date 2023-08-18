Ложкин Петр
Место рожденияпоч. Николаевский Мало-Сатнурского с/с Малмыжского р-на.
Дата рождения1882
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Ложкин Леонтий
Мать: не указана
Ложкин Петр Леонтьевич Родился в 1882 г. Проживал: поч. Николаевский Мало-Сатнурского с/с Малмыжского р-на. Приговорен: в 1933 г., обв.: на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г.. При... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Александр
Мать ребёнка: Ложкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ложкина) Анна
Мать ребёнка: Ложкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ложкина) Прасковья (мл)
Мать ребёнка: Ложкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ложкина) Мария
Мать ребёнка: Ложкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Иван
Мать ребёнка: Ложкина Прасковья
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ложкин Никонор
Мать ребёнка: Ложкина Прасковья
Смерть
1958