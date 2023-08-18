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Ложкин Петр

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Место рождения

поч. Николаевский Мало-Сатнурского с/с Малмыжского р-на.

Дата рождения

1882

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ложкин Леонтий

Мать: не указана

Ложкин Петр Леонтьевич Родился в 1882 г. Проживал: поч. Николаевский Мало-Сатнурского с/с Малмыжского р-на. Приговорен: в 1933 г., обв.: на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г.. При... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Александр

Мать ребёнка: Ложкина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ложкина) Анна

Мать ребёнка: Ложкина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ложкина) Прасковья (мл)

Мать ребёнка: Ложкина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ложкина) Мария

Мать ребёнка: Ложкина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Иван

Мать ребёнка: Ложкина Прасковья

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ложкин Никонор

Мать ребёнка: Ложкина Прасковья

Смерть
1958

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