Кондакова (не известно) Варвара Васильевна
Место рожденияЯранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.01.1890 ст.
Дочь: Матвеева Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Кондаков Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кондаков Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондакова Матрона Ильинична
Отец ребёнка: Кондаков Илья Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно