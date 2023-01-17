Кондакова (не известно) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондакова (не известно) Варвара Васильевна

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Место рождения

Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Не Известно Василий известно

Мать: Не Известно не известно

Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.01.1890 ст.

Дочь: Матвеева Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Кондаков Илья Григорьевич

Аннинский, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондаков Алексей Ильич

Отец ребёнка: Кондаков Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондакова Матрона Ильинична

Отец ребёнка: Кондаков Илья Григорьевич

Аннинский, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондаков Илья Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Аннинский, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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