Гусева (Новожилова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Новожилова) Мария Александровна

Место рождения

Барское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новожилов Александр

Мать: не указана

Барское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.07.1921

Дочь: Михаличева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Гусев Николай

Барское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева Раиса Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Павел Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Виталий Николаевичч

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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