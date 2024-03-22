Гусева (Новожилова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новожилов Александр
Рождение ребёнка
30.07.1921
Дочь: Михаличева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Гусев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанцева Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Виталий Николаевичч
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно