Дааев Умар Магомедович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дааев Магомед Дааевич
Мать: Рупухат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дааева Рашия Умаровна
Мать ребёнка: Дааева Анашка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дааева Айшат Умаровна
Мать ребёнка: Дааева Анашка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дааева Умрукуят Умаровна
Мать ребёнка: Дааева Анашка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дааев Татам Умарович
Мать ребёнка: Дааева Анашка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дааев Атай Умарович
Мать ребёнка: Дааева Анашка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дааева Анашка