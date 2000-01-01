Дааев Умар Магомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дааев Умар Магомедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дааев Магомед Дааевич

Мать: Рупухат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дааева Рашия Умаровна

Мать ребёнка: Дааева Анашка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дааева Айшат Умаровна

Мать ребёнка: Дааева Анашка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дааева Умрукуят Умаровна

Мать ребёнка: Дааева Анашка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дааев Татам Умарович

Мать ребёнка: Дааева Анашка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дааев Атай Умарович

Мать ребёнка: Дааева Анашка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дааева Анашка

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