Владимиров Альберт Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Альберт Ильич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

03.07.1939

Дата смерти

29.04.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1949 по 1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1961 по 1962
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1962 по 2020
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.04.2020
Москва, город федерального значения Москва
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