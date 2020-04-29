Владимиров Альберт Ильич
Место рождения
Дата рождения03.07.1939
Дата смерти29.04.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1949 по 1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1961 по 1962
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1962 по 2020
Смерть
29.04.2020