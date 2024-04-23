Огонь-Догановская (Друцкая-Соколинская) Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Огонь-Догановский Пётр Петрович
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Огонь-Догановский Григорий Петрович
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Дмитриевич