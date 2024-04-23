Огонь-Догановская (Друцкая-Соколинская) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановская (Друцкая-Соколинская) Софья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Огонь-Догановский Пётр Петрович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Огонь-Догановский Григорий Петрович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Дмитриевич

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