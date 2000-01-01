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Волконский Петр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1927

Сын: Волконский Владимир Петрович

Мать ребёнка: Волконская Урожденная Мелихова Просковь Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волконская Урожденная Мелихова Просковь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская Урожденная Мелихова Просковь Ивановна

Смерть
1944
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