Волконский Петр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1927
Сын: Волконский Владимир Петрович
Мать ребёнка: Волконская Урожденная Мелихова Просковь Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волконская Урожденная Мелихова Просковь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944