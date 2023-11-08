Агельбаев Рамиль Рашитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агельбаев Рамиль Рашитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956

Отец: Агельбаев Абдрашит Абделькадырович

Мать: Агельбаева Зияфат Гайнетдиновна

Рождение ребёнка
18.08.1986

Сын: Агельбаев Булат Рамилевич

Мать ребёнка: Агельбаева Фания

Рождение ребёнка
31.08.1989

Дочь: Агельбаева Гузель Рамилевна

Мать ребёнка: Агельбаева Фания

Рождение ребёнка
04.10.1992

Дочь: Агельбаева Зиля Рамилевна

Мать ребёнка: Агельбаева Фания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агельбаева Фания

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