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Шестаков Сергей Никитич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Шестаков Никита Архипович

Мать: Шестакова Гликерия Лаврентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.01.1877

Дочь: Анисья Сергеевна

Мать ребёнка: Шестакова Васса Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.08.1883

Сын: Шестаков Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Шестакова Васса Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.10.1885

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Шестакова Васса Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Сергеевна

Мать ребёнка: Шестакова Васса Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Васса Андреевна

Смерть
Неизвестно
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