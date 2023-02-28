Шестаков Сергей Никитич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
01.01.1877
Дочь: Анисья Сергеевна
Мать ребёнка: Шестакова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
05.08.1883
Сын: Шестаков Матвей Сергеевич
Мать ребёнка: Шестакова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
19.10.1885
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Шестакова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Сергеевна
Мать ребёнка: Шестакова Васса Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно