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(Котова) Фаина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Котов Павел Михайлович

Мать: Александра Константиновна

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