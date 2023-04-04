Степана сын Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степана сын Андрей

Место рождения

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1731 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Степан

Мать: не указана

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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