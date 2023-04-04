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Степана сын Андрей
Степана сын Андрей
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Древо
Место рождения
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения
1781
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Степан
1731 г.р.
Мать
Не указана
Жена
Пелагея
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Степан
Мать: не указана
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Пелагея
Смерть
Неизвестно
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