Тимофеева Акулина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Акулина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Дочь: Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Тимофеев Прокофий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Прокофий Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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