Тимофеева Акулина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Дочь: Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Тимофеев Прокофий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно