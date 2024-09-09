Ерашов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерашов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ерашова (Барсанова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерашова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Ерашова (Барсанова) Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно