Ерашов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерашов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерашов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерашов Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Ерашова (Барсанова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерашова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Ерашова (Барсанова) Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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