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Plato Karl Ludwig

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

31.03.1786

Дата смерти

21.10.1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
12.05.1812

Дочь: Baeckmann Karoline Concordia

Мать ребёнка: ?

Herzogshof, Livland
Смерть
21.10.1812
Herzogshof, Mitau, Kurland, Latvia
Рождение ребёнка
20.05.1813

Дочь: Baeckmann Ida Sophie

Мать ребёнка: Plato Eva Juliane

Hilchensfähr, Riga, Kurland, Latvia
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