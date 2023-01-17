Plato Karl Ludwig
Место рождения
Дата рождения31.03.1786
Дата смерти21.10.1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1812
Дочь: Baeckmann Karoline Concordia
Мать ребёнка: ?
Herzogshof, Livland
Смерть
21.10.1812
Herzogshof, Mitau, Kurland, Latvia
Рождение ребёнка
20.05.1813
Дочь: Baeckmann Ida Sophie
Мать ребёнка: Plato Eva Juliane
Hilchensfähr, Riga, Kurland, Latvia