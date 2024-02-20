Есенов Забе Мулдарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есенов Мулдар Гарисович
Мать: Есенова Надзи Бициевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Есенов Тау-Султан Забеевич
Мать ребёнка: Есенова Госамайхо Айтеговна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Есенов Цкуй Забеевич
Мать ребёнка: Есенова Госамайхо Айтеговна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно