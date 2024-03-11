Nare — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nare

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

GG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.06.2016

Муж: Stepan

Արքայաձոր ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցավ հարսանյաց հանդեսը: Մեր ընտանիքից ներկա եղավ միայն հայրս ու տատիկս՝ Օֆելյա Թադևոսյանը: | Facebook | Stepan Ghazaryan | Facebook | Stepan Ghazaryan | https... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Stepan

Рождение ребёнка
11.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Stepan

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