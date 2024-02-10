Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Стефанида Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Марк Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно