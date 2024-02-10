Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Стефанида Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Марк Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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