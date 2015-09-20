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Хакимов Фарит Муллаянович

Место рождения

д. Арсланово, Чишминский р-н

Дата рождения

12.12.1933

Дата смерти

20.09.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1933

Отец: Хакимов Муллаян Билалович

Мать: Хакимова (Рахматуллина) Минзифа Абдулловна

Рождение ребёнка
03.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хакимова (Бадретдинова) Минзиля Муртазиевна

Рождение ребёнка
02.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хакимова (Бадретдинова) Минзиля Муртазиевна

Смерть
20.09.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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