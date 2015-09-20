Хакимов Фарит Муллаянович
Место рожденияд. Арсланово, Чишминский р-н
Дата рождения12.12.1933
Дата смерти20.09.2015
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1933
Рождение ребёнка
03.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хакимова (Бадретдинова) Минзиля Муртазиевна
Рождение ребёнка
02.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хакимова (Бадретдинова) Минзиля Муртазиевна
Смерть
20.09.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно