Авдотья (Евдокия) Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Денис Иванов

Мать: Ксенья Денисова

Смерть
Неизвестно
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