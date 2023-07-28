Михаил Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Никифоровна
Рождение ребёнка
14.07.1827
Сын: Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Никифоровна
Рождение ребёнка
19.08.1830
Сын: Петр Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Никифоровна
Рождение ребёнка
22.09.1834
Сын: Федор Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Никифоровна
Смерть
Неизвестно