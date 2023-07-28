Михаил Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Никифоровна

Рождение ребёнка
14.07.1827

Сын: Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Никифоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1830

Сын: Петр Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Никифоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1834

Сын: Федор Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Никифоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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