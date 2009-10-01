Бушуева (Выгузова) Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Выгузова) Людмила Григорьевна

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Место рождения

Берёзовский, Березовский, Свердловская область

Дата рождения

25.02.1953

Дата смерти

01.10.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Бракосочетание
24.08.1973

Муж: Бушуев Анатолий Николаевич

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
запись акта о регистрации брака № 281 от 24.08.1973г., составлена бюро ЗАГС Березовского городского Совета депутатов трудящихся Свердловской области.
Рождение ребёнка
13.04.1974

Дочь: Бушуева Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Бушуев Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
11.11.1979

Сын: Бушуев Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Бушуев Анатолий Николаевич

Смерть
01.10.2009
Захоронена на Центральном кладбище г.Березовский Свердловской области
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