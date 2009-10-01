Бушуева (Выгузова) Людмила Григорьевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1953
Дата смерти01.10.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.08.1973
запись акта о регистрации брака № 281 от 24.08.1973г., составлена бюро ЗАГС Березовского городского Совета депутатов трудящихся Свердловской области.
Рождение ребёнка
13.04.1974
Дочь: Бушуева Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Бушуев Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.1979
Сын: Бушуев Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Бушуев Анатолий Николаевич
Смерть
01.10.2009
Захоронена на Центральном кладбище г.Березовский Свердловской области