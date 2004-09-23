Дёмин Константин Михайлович
Место рожденияд. Демина, Ныробский район, Верхкамский (Верхне-Камский) округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Дата рождения08.01.1924
Дата смерти23.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1924
д. Демина, Ныробский район, Верхкамский (Верхне-Камский) округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
30.11.1948
с. Ныроб, Ныробский район, Молотовская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
06.12.1948
Сын: Дёмин Олег Константинович
Мать ребёнка: Дёмина (Мурашева (Мурашова)) Александра Михайловна
поселок Колвинец, Чердынский район, Пермская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
24.04.1951
Дочь: Михайлова (Дёмина) Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Дёмина (Мурашева (Мурашова)) Александра Михайловна
поселок Ныроб, Ныробский район, Молотовская область, РСФСР, СССР
Смерть
23.09.2004
г. Москва, Российская Федерация
Причина смерти: Отек головного мозга, инфаркт головного мозга
Похороны
Неизвестно
Долгопрудненское воинское мемориальное кладбище, уч. 1С, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 1