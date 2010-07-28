Бушуев Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1981
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1981
Отец: Бушуев Владимир Ильич
Мать: Чувачко Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
28.07.2010
Дочь: Бушуева Юга Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.2013
Сын: Бушуева Всеволод Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.2016
Сын: Бушуев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности