Бушуев Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1981

Отец: Бушуев Владимир Ильич

Мать: Чувачко Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
28.07.2010

Дочь: Бушуева Юга Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.2013

Сын: Бушуева Всеволод Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.12.2016

Сын: Бушуев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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