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Рябкова Авдотья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябков Нестер Тимофеевич

Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябков Патракей Тимофеевич

Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рябкова) Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябков Тимофей Анисимович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Рябков Купрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Рябкова) Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович

Рождение ребёнка
05.05.1919

Дочь: Толстоухова (Рябкова) Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович

Рождение ребёнка
12.01.1924

Дочь: Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна

Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович

Миролюбова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Рябков Леонид Тимофеевич

Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Нохрина (Рябкова) Евгения Тимофеевна

Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович

Смерть
1980

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