Рябкова Авдотья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябков Патракей Тимофеевич
Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рябкова) Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Рябкова) Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович
Рождение ребёнка
05.05.1919
Дочь: Толстоухова (Рябкова) Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович
Рождение ребёнка
12.01.1924
Дочь: Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна
Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович
Миролюбова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Нохрина (Рябкова) Евгения Тимофеевна
Отец ребёнка: Рябков Тимофей Анисимович
Смерть
1980