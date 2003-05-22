Самсонова (Орлова) Екатерина Семёновна
Место рожденияНечаевщина Дер., Пеновский район, Тверская область
Дата рождения07.12.1908
Дата смерти22.05.2003
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1908
Отец: Орлов Семён Петрович
Мать: Орлова Агафья Ивановна
Нечаевщина Дер., Пеновский район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.01.1940
Дочь: Захарова Альбина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.09.1950
Дочь: Лебедева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Самсонов Петр Михайлович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.05.2003