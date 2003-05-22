Самсонова (Орлова) Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова (Орлова) Екатерина Семёновна

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Место рождения

Нечаевщина Дер., Пеновский район, Тверская область

Дата рождения

07.12.1908

Дата смерти

22.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1908

Отец: Орлов Семён Петрович

Мать: Орлова Агафья Ивановна

Нечаевщина Дер., Пеновский район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.01.1940

Дочь: Захарова Альбина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.09.1950

Дочь: Лебедева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Самсонов Петр Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.05.2003
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