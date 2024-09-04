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Алгазин Вакул Савельевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

24.03.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1855

Отец: Алгазин Савелий Васильевич

Мать: Алгазина Аграфена Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Аксинья

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Алгазина) Таисья Вакуловна

Мать ребёнка: Алгазина Аксинья

Смерть
Неизвестно

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