Алгазин Вакул Савельевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения24.03.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1855
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Аксинья
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Алгазина) Таисья Вакуловна
Мать ребёнка: Алгазина Аксинья
Смерть
Неизвестно