Юзвяк (Сеньковская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юзвяк (Сеньковская) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юзвяк Григорий Пантелемонович

Отец ребёнка: Юзвяк Пантелемон

Рождение ребёнка
08.10.1808

Дочь: (Юзвяк) Анна Пантелемоновна

Отец ребёнка: Юзвяк Пантелемон

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
18.06.1811

Сын: Юзвяк Петр Пантелемонович

Отец ребёнка: Юзвяк Пантелемон

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
17.08.1818

Сын: Юзвяк Иван Пантелемонович

Отец ребёнка: Юзвяк Пантелемон

Гордыня, Львівська область
Смерть
Неизвестно

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