Тарасов Владимир Семенович
Место рождения
Дата рождения24.01.1917
Дата смерти29.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1917
Место жительства
До 1920
Вяжли, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
После 1920
Образование
01.09.1925
Сельская начальная школа 6 классов 1925-1930 г
Место жительства
После 1925
Из с. Пичаевского Лесхоза Переезд в связи с учебой в школе Владели домом и амбаром 1922-1930 год
Вступление в колхоз
1929
Образование
01.09.1930
Медтехникум г. Моршанск
Место жительства
Около ?.01.1932
Из Большой Ломовис
Работа или профессия
Около ?.02.1932
Кассир, сборщик смолы, маркировщик, конторщик Пичаевского Лесхоза
Образование
01.09.1932
Моршанский рабфак
Образование
01.09.1937
1 курс Воронежского Зооветинститута
Вступление в партию
1938
вступление в ВЛКСМ
Образование
18.11.1938
добровольный слушатель Военной Ветеринарной Академией г. Москва, отобран комиссией
Бракосочетание
1940
Жена: Гущина Мария Филипповна
Получение воинского звания/чина
19.02.1940
Звание Военфельдшер
Образование
Около ?.05.1941
Окончание учебы в Военно-Ветеринарной Академии, г. Москва
Получение воинского звания/чина
26.08.1941
Звание Военветврач 3 ранга
Ранение
29.12.1941
Тяжелое ранение на фронте
Вступление в партию
Около ?.01.1942
Вступление в ВКПБ
Получение воинского звания/чина
06.02.1942
Звание военветврач 2 ранга
Военная награда
21.09.1942
Медаль "За боевые заслуги"
Получение воинского звания/чина
17.02.1943
Звание Майор ветслужбы НКО
Военная награда
05.10.1943
Ржев, город Ржев, Тверская область
Орден Красной Звезды
Военная награда
01.05.1944
Медаль "За оборону Москвы"
Получение воинского звания/чина
13.05.1944
Звание Подполковник ветслужбы НТКА
Военная награда
04.11.1944
Витебск, Витебская область
Орден Отечественной войны II Степени
Ранение
15.03.1945
Контузия
Рождение ребёнка
14.05.1945
Дочь: Усанова (Тарасова) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Сметанина Зоя Поликарповна
Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.05.1945
Молосники, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Военная награда
09.06.1945
Медаль "За взятие Кенигсберга"
Военная награда
30.09.1945
Медаль "За победу над Японией"
Военная служба
11.10.1946
Бригадный ветврач 26 ОПАВр 39 Армии Приморский ВО
Военная служба
27.05.1947
Дивизионный ветврач 19 гвардейской отборной дивизии 39 Армии Приморский ВО
Военная служба
17.11.1949
Эпизотолог вет отдела управления тыла 39 Армии Приморский ВО
Военная награда
20.04.1953
Орден Красной Звезды
Военная служба
03.08.1953
Начальник инфекционого отдела 278 окружной лазарет ДВО
Военная служба
06.11.1953
Начальник вет лаборатории 40 окружной вет лазарет ДВО
Развод
До 12.03.1954
Военная служба
05.09.1958
Начальник 248 эпизоотического отряда ДВО
Место жительства
?.08.1960
Курск, город Курск, Курская область
Переезд в Курск, ул. Школьная 5/7 кв. 34
Военная служба
24.09.1960
Уволен в запас по ст 59 пункт В (сокращение штата?)
Смерть
29.01.1985
Минск, Минск