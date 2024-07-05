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Тарасов Владимир Семенович

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Место рождения

Кутли, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.01.1917

Дата смерти

29.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1917

Отец: Тарасов Семен Григорьевич

Мать: Тарасова (Тизяева) Анна Феодоровна

Кутли, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
До 1920
Вяжли, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
После 1920
Октябрьский (Пичаевский лесхоз), Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Образование
01.09.1925
Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Сельская начальная школа 6 классов 1925-1930 г
Место жительства
После 1925
Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Из с. Пичаевского Лесхоза Переезд в связи с учебой в школе Владели домом и амбаром 1922-1930 год
Вступление в колхоз
1929
Образование
01.09.1930
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Медтехникум г. Моршанск
Место жительства
Около ?.01.1932
Октябрьский (Пичаевский лесхоз), Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Из Большой Ломовис
Работа или профессия
Около ?.02.1932
Октябрьский (Пичаевский лесхоз), Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Кассир, сборщик смолы, маркировщик, конторщик Пичаевского Лесхоза
Образование
01.09.1932
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Моршанский рабфак
Образование
01.09.1937
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
1 курс Воронежского Зооветинститута
Вступление в партию
1938
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
вступление в ВЛКСМ
Образование
18.11.1938
добровольный слушатель Военной Ветеринарной Академией г. Москва, отобран комиссией
Бракосочетание
1940

Жена: Гущина Мария Филипповна

Получение воинского звания/чина
19.02.1940
Москва, город федерального значения Москва
Звание Военфельдшер
Образование
Около ?.05.1941
Москва, город федерального значения Москва
Окончание учебы в Военно-Ветеринарной Академии, г. Москва
Получение воинского звания/чина
26.08.1941
Звание Военветврач 3 ранга
Ранение
29.12.1941
Тяжелое ранение на фронте
Вступление в партию
Около ?.01.1942
Вступление в ВКПБ
Получение воинского звания/чина
06.02.1942
Звание военветврач 2 ранга
Военная награда
21.09.1942
Медаль "За боевые заслуги"
Получение воинского звания/чина
17.02.1943
Звание Майор ветслужбы НКО
Военная награда
05.10.1943
Ржев, город Ржев, Тверская область
Орден Красной Звезды
Военная награда
01.05.1944
Медаль "За оборону Москвы"
Получение воинского звания/чина
13.05.1944
Звание Подполковник ветслужбы НТКА
Военная награда
04.11.1944
Витебск, Витебская область
Орден Отечественной войны II Степени
Ранение
15.03.1945
Контузия
Рождение ребёнка
14.05.1945

Дочь: Усанова (Тарасова) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Сметанина Зоя Поликарповна

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.05.1945

Жена: Сметанина Зоя Поликарповна

Молосники, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Военная награда
09.06.1945
Медаль "За взятие Кенигсберга"
Военная награда
30.09.1945
Медаль "За победу над Японией"
Военная служба
11.10.1946
Бригадный ветврач 26 ОПАВр 39 Армии Приморский ВО
Военная служба
27.05.1947
Дивизионный ветврач 19 гвардейской отборной дивизии 39 Армии Приморский ВО
Военная служба
17.11.1949
Эпизотолог вет отдела управления тыла 39 Армии Приморский ВО
Военная награда
20.04.1953
Орден Красной Звезды
Военная служба
03.08.1953
Начальник инфекционого отдела 278 окружной лазарет ДВО
Военная служба
06.11.1953
Начальник вет лаборатории 40 окружной вет лазарет ДВО
Развод
До 12.03.1954

Жена: Сметанина Зоя Поликарповна

Военная служба
05.09.1958
Начальник 248 эпизоотического отряда ДВО
Место жительства
?.08.1960
Курск, город Курск, Курская область
Переезд в Курск, ул. Школьная 5/7 кв. 34
Военная служба
24.09.1960
Уволен в запас по ст 59 пункт В (сокращение штата?)
Смерть
29.01.1985
Минск, Минск

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