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Сорокин Федор Дмитриевич
Сорокин Федор Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.06.2010
Пол
Мужской
Отец
Сорокин Дмитрий Вячеславович
1977 г.р.
Мать
Сорокина Ульяна Генадьевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2010
Отец:
Сорокин Дмитрий Вячеславович
Мать:
Сорокина Ульяна Генадьевна
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