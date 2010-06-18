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Сорокин Федор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ФС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2010

Отец: Сорокин Дмитрий Вячеславович

Мать: Сорокина Ульяна Генадьевна

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