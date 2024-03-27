Кульмухаметов Янтура Бикмухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульмухаметов Янтура Бикмухаметович

Место рождения

Кумертауский район, д.Тюканово

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Кульмухаметов Бикмухамет Альмухаметович

Мать: не указана

Кумертауский район, д.Тюканово
Бракосочетание
04.01.1944

Жена: Кульмухаметова Халида Салихъяновна

Россия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с
Рождение ребёнка
21.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кульмухаметова Халида Салихъяновна

г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Смерть
Неизвестно
Куюргазинский район, д.Тюканово
Похороны
Неизвестно
Куюргазинский район, д.Тюканово
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