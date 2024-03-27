Кульмухаметов Янтура Бикмухаметович
Место рожденияКумертауский район, д.Тюканово
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Кульмухаметов Бикмухамет Альмухаметович
Кумертауский район, д.Тюканово
Бракосочетание
04.01.1944
Россия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с
Рождение ребёнка
21.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кульмухаметова Халида Салихъяновна
г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Смерть
Неизвестно
Куюргазинский район, д.Тюканово
Похороны
Неизвестно
Куюргазинский район, д.Тюканово