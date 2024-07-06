Шушпанов Артемий Остафьевич 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шушпанов Артемий Остафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Шушпанов Остафий Епифанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушпанова Прасковья Артемьевна

Мать ребёнка: Шушпанова Татьяна Исаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Шушпанов Козьма Артемьевич

Мать ребёнка: Шушпанова Татьяна Исаковна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шушпанов Карп Артемьевич

Мать ребёнка: Шушпанова Татьяна Исаковна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шушпанов Ефрем Артемьевич

Мать ребёнка: Шушпанова Татьяна Исаковна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шушпанов Фома Артемьевич

Мать ребёнка: Шушпанова Татьяна Исаковна

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