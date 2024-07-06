Шушпанов Артемий Остафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Шушпанов Остафий Епифанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шушпанова Прасковья Артемьевна
Мать ребёнка: Шушпанова Татьяна Исаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Шушпанов Козьма Артемьевич
Мать ребёнка: Шушпанова Татьяна Исаковна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Шушпанова Татьяна Исаковна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Шушпанов Ефрем Артемьевич
Мать ребёнка: Шушпанова Татьяна Исаковна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Шушпанова Татьяна Исаковна