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Дергачёв Никифор Фёдорович

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Место рождения

Тамбовская область

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Дергачёв Фёдор

Мать: не указана

Тамбовская область
Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Дергачёв Александр Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Тамбовская область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Дергачёв Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Дергачёв Борис Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Дергачёв Павел Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: Дергачёва Анна Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915 ст.

Сын: Дергачёв Пётр Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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