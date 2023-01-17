Дергачёв Никифор Фёдорович
Место рожденияТамбовская область
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: Дергачёв Фёдор
Мать: не указана
Тамбовская область
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Дергачёв Александр Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Тамбовская область
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: Дергачёв Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Дергачёв Борис Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: Дергачёва Анна Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915 ст.
Сын: Дергачёв Пётр Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно