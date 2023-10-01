Кутурова Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутуров Иван Александрович
Отец ребёнка: Кутуров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутурова Галина Александровна
Отец ребёнка: Кутуров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учаева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кутуров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаркова Елена Александровна
Отец ребёнка: Кутуров Александр
Смерть
Неизвестно