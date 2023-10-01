Кутурова Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутурова Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутуров Иван Александрович

Отец ребёнка: Кутуров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутурова Галина Александровна

Отец ребёнка: Кутуров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Учаева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кутуров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркова Елена Александровна

Отец ребёнка: Кутуров Александр

Смерть
Неизвестно
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