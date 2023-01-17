Ионенко Иван Михайлович
Место рожденияЗайцевка, Смоленская обл.
Дата рождения10.06.1913
Дата смерти20.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Зайцевка, Смоленская обл.
Место жительства
С 1939 по 1941
Место жительства
По 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.12.1989