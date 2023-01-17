Ионенко Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионенко Иван Михайлович

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Место рождения

Зайцевка, Смоленская обл.

Дата рождения

10.06.1913

Дата смерти

20.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Зайцевка, Смоленская обл.
Место жительства
С 1939 по 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.12.1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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